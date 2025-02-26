«Постараюсь на этом не зацикливаться». Форвард «Спартака» Пашин — о хет-трике в ворота СКА

Нападающий «Спартака» Александр Пашин рассказал о своём хет-трике в гостевой встрече со СКА (7:2).

– Первый хет-трик в КХЛ именно в таком матче становится более особенным?

– Может быть. Пока я не успел ощутить всего спектра эмоций. Постараюсь на этом не зацикливаться, потому что ещё есть игры в регулярном чемпионате, а впереди плей-офф. Нужно только добавлять, дальше самое интересное.

– Как вас поздравили в раздевалке?

– Было обычное поздравление от тренеров, мне вручили шайбу, объявили лучшим игроком матча, – сказал Пашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

22-летний Пашин в нынешнем сезоне провёл 57 матчей, в которых набрал 43 (14+29) очка.