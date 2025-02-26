«Постараюсь на этом не зацикливаться». Форвард «Спартака» Пашин — о хет-трике в ворота СКА
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Нападающий «Спартака» Александр Пашин рассказал о своём хет-трике в гостевой встрече со СКА (7:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 7
Спартак
Москва
1:0 Никишин (Воробьёв) – 00:19 (5x5) 1:1 Беляев (Лукьянцев, Галимов) – 02:44 (5x5) 1:2 Пашин (Савиков) – 12:26 (5x5) 2:2 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 13:57 (5x5) 2:3 Пашин – 14:56 (5x5) 2:4 Рубцов (Филин) – 15:32 (5x5) 2:5 Мальцев (Миронов, Ружичка) – 28:06 (5x5) 2:6 Пашин – 28:43 (5x5) 2:7 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 35:38 (5x4)
– Первый хет-трик в КХЛ именно в таком матче становится более особенным?
– Может быть. Пока я не успел ощутить всего спектра эмоций. Постараюсь на этом не зацикливаться, потому что ещё есть игры в регулярном чемпионате, а впереди плей-офф. Нужно только добавлять, дальше самое интересное.
– Как вас поздравили в раздевалке?
– Было обычное поздравление от тренеров, мне вручили шайбу, объявили лучшим игроком матча, – сказал Пашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
22-летний Пашин в нынешнем сезоне провёл 57 матчей, в которых набрал 43 (14+29) очка.
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