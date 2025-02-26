Расписание матчей ВХЛ на 26 февраля 2025 года
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Сегодня, 26 февраля, пройдут пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Молот
Пермь
Не начался
Рубин
Тюмень
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 февраля 2025, среда. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Торос
Нефтекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 февраля 2025, среда. 18:30 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Не начался
ХК Тамбов
Тамбов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
Олимпия
Кирово-Чепецк
Не начался
Югра
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
АКМ
Тульская область
Не начался
Химик
Воскресенск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 84 очка после 56 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», набравший 82 очка. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 80 очками.
Главным аутсайдером сезона по-прежнему является клуб «Юнисон-Москва», набравший 36 очков после 56 матчей.
Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
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