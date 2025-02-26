The Athletic оценил вероятность того, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки в текущем сезоне

Североамериканский журналист The Athletic Дом Лущишин в статье заявил, что вероятность того факта, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки в текущем сезоне, составляет 48%.

«Овечкин сейчас имеет 48-процентный шанс закончить сезон-2024/2025 в качестве лучшего снайпера НХЛ за всю историю.

Что делает возможность того, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки по количеству голов в этом сезоне, такой особенной, так это то, что Овечкин делает это с той же скоростью, что и Гретцки. Это 20-й сезон Овечкина в НХЛ — столько же, сколько Гретцки провёл, чтобы достичь отметки в 894 гола. Эти двое выделяются не только по общему количеству шайб, но и по скорости, с которой они достигли данных высот», — написал Лущишин в статье.

Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (1:3). Таким образом, Александр сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в НХЛ до 11 шайб. На счету Александра Овечкина 883 гола.