Эмоции Александра Овечкина после 883-й шайбы в НХЛ. Видео

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (1:3).

После этой шайбы 39-летний форвард ярко отпраздновал заброшенную шайбу в ворота чешского голкипера канадского клуба Даниэля Владаржа.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 42 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 30 голов и 17 результативных передач.

Всего в карьере в НХЛ на счету Александра Овечкина 883 гола. Он отстаёт от рекорда легендарного снайпера Уэйна Гретцки на 11 шайб.

Главные рекорды Александра Овечкина: