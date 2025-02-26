Марченко и Проворов признаны НХЛ первой и второй звёздами матча «Коламбус» — «Даллас»
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Российские хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко и Иван Проворов включены экспертами НХЛ в число звёзд домашнего матча регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (6:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Марченко (Проворов, Воронков) – 00:30 2:0 Оливье (Сиверсон, Астон-Риз) – 04:37 2:1 Бенн (Джонстон, Харли) – 09:37 3:1 Марченко (Фантилли) – 21:11 4:1 Проворов (Джонсон, Дженнер) – 28:46 4:2 Хинц (Гранлунд, Робертсон) – 29:38 4:3 Робертсон (Гранлунд) – 33:57 5:3 ван Римсдайк (Курали) – 42:37 5:4 Бурк (Дадонов, Стэнковен) – 57:53 6:4 Фантилли (Воронков, Марченко) – 59:28
Нападающий Марченко, на счету которого три очка — дубль и результативный пас, был признан НХЛ первой звездой матча. Защитник Проворов отметился одной заброшенной шайбой и результативной передачей, что принесло ему статус второй звезды.
Третьей звездой стал нападающий «Коламбуса» Адам Фантилли, на счету которого ассист и контрольный гол «Блю Джекетс» в пустые ворота.
Видео: «Коламбус» выпустил матрёшки с изображениями российских игроков
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