Марченко и Проворов признаны НХЛ первой и второй звёздами матча «Коламбус» — «Даллас»

Российские хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко и Иван Проворов включены экспертами НХЛ в число звёзд домашнего матча регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (6:4).

Нападающий Марченко, на счету которого три очка — дубль и результативный пас, был признан НХЛ первой звездой матча. Защитник Проворов отметился одной заброшенной шайбой и результативной передачей, что принесло ему статус второй звезды.

Третьей звездой стал нападающий «Коламбуса» Адам Фантилли, на счету которого ассист и контрольный гол «Блю Джекетс» в пустые ворота.

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