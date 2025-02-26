Расписание матчей МХЛ на 26 февраля 2025 года
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Сегодня, 26 февраля, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 12:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
Не начался
Академия Михайлова
Тульская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
Не начался
Тюменский Легион
Тюмень
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 18:30 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Красная Армия
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо-Шинник
Бобруйск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 76 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидерами являются «Мамонты Югры», набравшие 72 очка. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 71 очко.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.
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