Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко занял третью строчку в тройке звёзд игрового дня Национальной хоккейной лиги. Форвард во встрече с «Даллас Старз» (6:4) забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

Второе место занял Бобби Бринк из «Филадельфии Флайерз». Нападающий в игре с «Питтсбург Пингвинз» (6:1) набрал 4 (1+3) очка.

Первой звездой дня стал защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли. В матче с Бостон Брюинз (5:4 ОТ) на его счету гол и три результативные передачи.

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