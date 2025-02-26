Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко занял третью строчку в тройке звёзд игрового дня Национальной хоккейной лиги. Форвард во встрече с «Даллас Старз» (6:4) забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

Второе место занял Бобби Бринк из «Филадельфии Флайерз». Нападающий в игре с «Питтсбург Пингвинз» (6:1) набрал 4 (1+3) очка.

Первой звездой дня стал защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли. В матче с Бостон Брюинз (5:4 ОТ) на его счету гол и три результативные передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Материалы по теме
Русский концерт от «Коламбуса»! Марченко, Воронков и Проворов набрали семь очков на троих
Русский концерт от «Коламбуса»! Марченко, Воронков и Проворов набрали семь очков на троих
Комментарии
Новости. НХЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android