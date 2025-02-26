Александр Овечкин обновил личный рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30+ голами

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший шайбу в завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (1:3), обновил собственный рекорд по количеству сезонов с 30 и более голами в истории НХЛ.

Так, в активе Овечкина 19 сезонов с подобным показателем. Важно отметить, что лишь в сезоне-2020/2021, сокращённом из-за пандемии, Александр не смог забросить 30 шайб, закончив тот сезон с 24 голами за 45 матчей.

Вторую позицию по количеству сезонов с 30 и более голами занимает Майк Гартнер, у которого в активе 17 таких сезонов.

Главные рекорды Александра Овечкина: