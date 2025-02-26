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Александр Овечкин обновил личный рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30+ голами

Александр Овечкин обновил личный рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30+ голами
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший шайбу в завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (1:3), обновил собственный рекорд по количеству сезонов с 30 и более голами в истории НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47     0:2 Коронато (Баль) – 16:42     1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp)     1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32    

Так, в активе Овечкина 19 сезонов с подобным показателем. Важно отметить, что лишь в сезоне-2020/2021, сокращённом из-за пандемии, Александр не смог забросить 30 шайб, закончив тот сезон с 24 голами за 45 матчей.

Вторую позицию по количеству сезонов с 30 и более голами занимает Майк Гартнер, у которого в активе 17 таких сезонов.

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