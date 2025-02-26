Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Спартака» Пашин высказался о возможной встрече со СКА в первом раунде плей-офф

Форвард «Спартака» Пашин высказался о возможной встрече со СКА в первом раунде плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Спартака» Александр Пашин высказался о возможной встрече со СКА в первом раунде Кубка Гагарина — 2025.

– «Спартак» может встретиться со СКА в первом раунде плей-офф. Насколько эти встречи в Петербурге могут стать хорошим фундаментом для кубковых встреч?
– У нас счёт 2-2 в регулярном чемпионате, поэтому сложно что-то выделять. Плей-офф – другая история. Там будут другие матчи, другой настрой.

– Ближе к завершению регулярки начинаете чаще заглядывать в таблицу?
– Нет. У нас такая плотная таблица – можно выиграть одну игру и подняться на второе место. Это очень интересно, впервые за много лет такая плотность в таблице, – сказал Пашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Материалы по теме
«Постараюсь на этом не зацикливаться». Форвард «Спартака» Пашин — о хет-трике в ворота СКА
Комментарии
Новости. КХЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android