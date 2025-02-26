Форвард «Спартака» Пашин высказался о возможной встрече со СКА в первом раунде плей-офф

Нападающий «Спартака» Александр Пашин высказался о возможной встрече со СКА в первом раунде Кубка Гагарина — 2025.

– «Спартак» может встретиться со СКА в первом раунде плей-офф. Насколько эти встречи в Петербурге могут стать хорошим фундаментом для кубковых встреч?

– У нас счёт 2-2 в регулярном чемпионате, поэтому сложно что-то выделять. Плей-офф – другая история. Там будут другие матчи, другой настрой.

– Ближе к завершению регулярки начинаете чаще заглядывать в таблицу?

– Нет. У нас такая плотная таблица – можно выиграть одну игру и подняться на второе место. Это очень интересно, впервые за много лет такая плотность в таблице, – сказал Пашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.