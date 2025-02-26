Рябков: символично, что 1000-я игра «Автомобилиста» в КХЛ станет последней в КРК «Уралец»

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказался о 1000-й игре клуба в КХЛ, которая одновременно станет последней в старом дворце КРК «Уралец». Юбилейной станет встреча с «Ак Барсом».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2025, среда. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сегодня наша команда проводит свою тысячную игру в КХЛ. С момента дебюта «Автомобилиста» в этой лиге прошло уже 15 с половиной лет, которые вместили в себя много самых разных эмоций, обидных поражений и ярких побед.

Символично, что 1000-й матч в лиге станет для нашей команды заключительной игрой в КРК «Уралец» перед переездом на новую «УГМК Арену». Поэтому сегодня мы не только отмечаем круглую цифру, но и хотим сказать спасибо и нашему старому дворцу. Именно с трибун КРК «Уралец» многие из нас впервые увидели хоккей, именно здесь зарождалась любовь многих уральских болельщиков к этому виду спорта и нашему клубу. Уверен, многие поклонники хоккея будут с теплотой вспоминать это место! Так совпало, что рубеж первой и второй 1000 матчей станет рубежом и в истории «Автомобилиста». Уральский хоккей обретает новый дом, где, мы надеемся, нас ждёт много новых побед и достижений», — цитирует Рябкова пресс-служба «Автомобилиста».

Напомним, матч в Екатеринбурге между местным «Автомобилистом» и ЦСКА, запланированный на 10 марта, пройдёт на новой «УГМК Арене».