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Александр Овечкин повторил рекорд Игоря Ларионова в НХЛ по очкам среди россиян в 39 лет

Александр Овечкин повторил рекорд Игоря Ларионова в НХЛ по очкам среди россиян в 39 лет
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в третьем периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (1:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47     0:2 Коронато (Баль) – 16:42     1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp)     1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32    

39-летний форвард столичного клуба набрал своё 47-е (30+17) очко в нынешнем сезоне. Как сообщает портал Quant Hockey, Овечкин повторил рекорд Игоря Ларионова в НХЛ по очкам среди россиян в 39 лет. Ларионов в сезоне-1990/2000 набрал 47 (9+38) очков за 79 встреч.

Рекорд НХЛ по очкам в возрасте 39 лет принадлежит Горди Хоу — 82 (39+43) очка в сезоне-1967/1968.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 84 очка после 58 матчей.

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