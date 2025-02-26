Александр Овечкин повторил рекорд Игоря Ларионова в НХЛ по очкам среди россиян в 39 лет

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в третьем периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (1:3).

39-летний форвард столичного клуба набрал своё 47-е (30+17) очко в нынешнем сезоне. Как сообщает портал Quant Hockey, Овечкин повторил рекорд Игоря Ларионова в НХЛ по очкам среди россиян в 39 лет. Ларионов в сезоне-1990/2000 набрал 47 (9+38) очков за 79 встреч.

Рекорд НХЛ по очкам в возрасте 39 лет принадлежит Горди Хоу — 82 (39+43) очка в сезоне-1967/1968.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 84 очка после 58 матчей.