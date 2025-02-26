Александр Овечкин повторил рекорд Игоря Ларионова в НХЛ по очкам среди россиян в 39 лет
Поделиться
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в третьем периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (1:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47 0:2 Коронато (Баль) – 16:42 1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp) 1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32
39-летний форвард столичного клуба набрал своё 47-е (30+17) очко в нынешнем сезоне. Как сообщает портал Quant Hockey, Овечкин повторил рекорд Игоря Ларионова в НХЛ по очкам среди россиян в 39 лет. Ларионов в сезоне-1990/2000 набрал 47 (9+38) очков за 79 встреч.
Рекорд НХЛ по очкам в возрасте 39 лет принадлежит Горди Хоу — 82 (39+43) очка в сезоне-1967/1968.
Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 84 очка после 58 матчей.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 февраля 2025
-
09:41
-
09:33
-
09:10
-
09:08
-
09:06
-
08:53
-
08:41
-
08:30
-
08:14
-
08:05
-
07:37
-
07:19
-
07:18
-
07:09
-
07:05
-
07:03
-
06:57
-
06:42
-
06:42
-
06:41
-
06:33
-
06:29
-
06:26
-
06:12
-
06:10
-
06:06
-
05:53
-
05:46
-
05:34
-
05:33
-
05:27
-
05:18
-
05:15
-
03:59
-
03:41