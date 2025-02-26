Алексей Кудашов стал седьмым тренером в истории КХЛ, проведшим 600 игр

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов стал седьмым тренером в истории КХЛ, проведшим 600 игр. Юбилейной стала игра в Ярославле с местным «Локомотивом».

Первое место в данном списке занимает Дмитрий Квартальнов — 940 встреч, на второй строчке Владимир Крикунов — 722, на третьей — Олег Знарок — 709.

Фото: КХЛ

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и московским «Динамо». Победу одержали бело-голубые со счётом 3:1. Благодаря этой победе московское «Динамо» оформило выход в плей-офф текущего сезона КХЛ.