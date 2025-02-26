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Алексей Кудашов стал седьмым тренером в истории КХЛ, проведшим 600 игр

Алексей Кудашов стал седьмым тренером в истории КХЛ, проведшим 600 игр
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов стал седьмым тренером в истории КХЛ, проведшим 600 игр. Юбилейной стала игра в Ярославле с местным «Локомотивом».

Первое место в данном списке занимает Дмитрий Квартальнов — 940 встреч, на второй строчке Владимир Крикунов — 722, на третьей — Олег Знарок — 709.

Фото: КХЛ

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и московским «Динамо». Победу одержали бело-голубые со счётом 3:1. Благодаря этой победе московское «Динамо» оформило выход в плей-офф текущего сезона КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Чернов (Пыленков, Кудрявцев) – 23:56 (5x5)     0:2 Джиошвили (Кудрявцев) – 35:57 (5x5)     0:3 Рашевский (Комтуа) – 42:25 (5x5)     1:3 Фрейз (Сурин, Алексеев) – 59:33 (6x5)    
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