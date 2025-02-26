Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по количеству очков на одном стадионе

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в третьем периоде домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (1:3).

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин набрал своё 823-е очко в карьере на домашнем стадионе столичного клуба «Кэпитал Уан-Арена» и сравнялся со Стэном Микитой по количеству очков на одном стадионе, заняв пятое место.

На четвёртой строчке — Стив Айзерман (897 очков на «Джо Луис Арене», «Детройт Ред Уингз»), на третьей — Уэйн Гретцки (933 очка на «Скайрич Центр», «Эдмонтон Ойлерз»), на втором месте — Марио Лемье (935 баллов на «Меллон Арене», «Питтсбург Пингвинз»). Рекорд НХЛ принадлежит Горди Хоу (1048 очков на «Детройт-Олимпиа Стэдиум»).