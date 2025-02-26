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Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по количеству очков на одном стадионе

Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по количеству очков на одном стадионе
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в третьем периоде домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (1:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Поспишил (Соловьёв, Ломберг) – 11:47     0:2 Коронато (Баль) – 16:42     1:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 44:52 (pp)     1:3 Юбердо (Кадри) – 55:32    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин набрал своё 823-е очко в карьере на домашнем стадионе столичного клуба «Кэпитал Уан-Арена» и сравнялся со Стэном Микитой по количеству очков на одном стадионе, заняв пятое место.

На четвёртой строчке — Стив Айзерман (897 очков на «Джо Луис Арене», «Детройт Ред Уингз»), на третьей — Уэйн Гретцки (933 очка на «Скайрич Центр», «Эдмонтон Ойлерз»), на втором месте — Марио Лемье (935 баллов на «Меллон Арене», «Питтсбург Пингвинз»). Рекорд НХЛ принадлежит Горди Хоу (1048 очков на «Детройт-Олимпиа Стэдиум»).

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