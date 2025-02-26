Дементьев назвал причины неудач «Питтсбурга» в нынешнем сезоне НХЛ

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о нестабильной игре «Питтсбург Пингвинз» в нынешнем сезоне НХЛ.

«Если честно, я думаю, что команде не хватает свежести. Основа этого состава выиграла не просто много матчей, а становилась обладателем Кубка Стэнли. Состав должен быть свежим, что является необходимым веянием времени. Те игроки, которые завтра будут давать результат команде, очень важны», — приводит слова Дементьева Vprognoze.

«Питтсбург Пингвинз» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У команды 55 очков после 60 проведённых встреч.