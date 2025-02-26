«Диванные эксперты всегда придерутся». Словак Кротак — о голах Овечкина в пустые ворота

Словацкий бывший нападающий Арне Кротак отреагировал на споры о том, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин много забивает в пустые ворота. Напомним, в активе форварда 64 шайбы в пустые ворота за карьеру.

«Диванные эксперты всегда придерутся к чему-нибудь. Если они говорят, что забить гол в пустые ворота так просто, пусть попробуют. Овечкин — игрок мирового класса, и неважно, как он забивает голы. Он помогает своей команде побеждать», — приводит слова Кротака словацкое издание Pravda.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 42 матча, забросил 30 шайб и оформил 17 результативных передач.