Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Автомобилист — Ак Барс: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Автомобилист» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 26 февраля, в Екатеринбурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча на стадионе «Уралец» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Автомобилист» расположился на втором месте в таблице Восточной конференции, имея 79 очков после 58 матчей. «Ак Барс» занимает четвёртую строчку в таблице Востока, набрав 76 баллов после 58 встреч.

Напомним, это будет 1000-й и последний матч «Автомобилиста» в КРК «Уралец». 10 марта клуб из Екатеринбурга примет ЦСКА на новой «УГМК Арене».

Материалы по теме
Рябков: символично, что 1000-я игра «Автомобилиста» в КХЛ станет последней в КРК «Уралец»
Комментарии
Новости. КХЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android