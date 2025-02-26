«Автомобилист» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 26 февраля, в Екатеринбурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча на стадионе «Уралец» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2025, среда. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Автомобилист» расположился на втором месте в таблице Восточной конференции, имея 79 очков после 58 матчей. «Ак Барс» занимает четвёртую строчку в таблице Востока, набрав 76 баллов после 58 встреч.

Напомним, это будет 1000-й и последний матч «Автомобилиста» в КРК «Уралец». 10 марта клуб из Екатеринбурга примет ЦСКА на новой «УГМК Арене».