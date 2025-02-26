Рябыкин: у СКА играют сразу четыре 19-летних хоккеиста, им дают ошибаться, доверяют

Тренер Дмитрий Рябыкин обратил внимание на количество молодых хоккеистов в основном составе СКА и связал неудачные матчи с доверием к молодёжи и её ошибками.

«Не сказал бы, что счёт в матче СКА – «Спартак» по игре. Да, можно говорить про ошибки в обороне, несколько просто глупейших, детских ошибок совершили питерцы. Плюс ещё это пятиминутное удаление – и вот уже крупный счёт.

Отметил бы тренерский штаб СКА: они дают играть молодёжи: Заврагин, Плешков, Короткий, Демидов – сразу четыре 19-летних игрока выходят на важный матч против очень сильного соперника. Сколько у «Спартака» сыграло 19-летних в этом матче? 0? А СКА даёт практику молодёжи перед плей-офф, чтобы они набирались опыта.

Когда в последний раз Демидов показывал эффективный хоккей? Ещё до Матча звёзд. Однако тренеры СКА продолжают ему доверять, чтобы он учился на своих ошибках, хотя в некоторых играх его вообще не было видно. Отсюда и такие результаты у команды в регулярном чемпионате. Но, уверен, это доверие положительно скажется на будущем СКА», — сказал Рябыкин «Чемпионату».