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Рид Буше рассказал о своём состоянии, форвард «Авангарда» выведен из списка травмированных

Рид Буше рассказал о своём состоянии, форвард «Авангарда» выведен из списка травмированных
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше был выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. В связи с этим 31-летний форвард рассказал о своём состоянии после травмы. Хоккеист может сыграть сегодня, 26 февраля, в матче с «Витязем».

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чувствую себя хорошо, готов выйти на лёд. Нам удаётся показывать командную игру, усердно работать и действовать правильно в мелочах. Это то, что нужно.

В игре с «Витязем» нам предстоит непростая проверка. У них много мастеровитых игроков, нам нужно быть внимательными и действовать мощно», — цитирует Буше пресс-служба «Авангарда».

Напомним, Рид Буше не играл с 29 января. В игре с «Салаватом Юлаевым» (2:4) Буше попала шайба в лицо, однако форвард сумел забросить шайбу во встрече.

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