Рид Буше рассказал о своём состоянии, форвард «Авангарда» выведен из списка травмированных

Нападающий «Авангарда» Рид Буше был выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. В связи с этим 31-летний форвард рассказал о своём состоянии после травмы. Хоккеист может сыграть сегодня, 26 февраля, в матче с «Витязем».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2025, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чувствую себя хорошо, готов выйти на лёд. Нам удаётся показывать командную игру, усердно работать и действовать правильно в мелочах. Это то, что нужно.

В игре с «Витязем» нам предстоит непростая проверка. У них много мастеровитых игроков, нам нужно быть внимательными и действовать мощно», — цитирует Буше пресс-служба «Авангарда».

Напомним, Рид Буше не играл с 29 января. В игре с «Салаватом Юлаевым» (2:4) Буше попала шайба в лицо, однако форвард сумел забросить шайбу во встрече.