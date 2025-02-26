«Конечно, отсутствие Кузнецова сказалось». Форвард СКА Андронов — о 2:7 от «Спартака»

Нападающий СКА Сергей Андронов высказался о разгромном поражении армейского клуба от «Спартака» и заявил, что команде с берегов Невы не хватило форварда Евгения Кузнецова, который пропустил встречу из-за ОРВИ.

— Плохая игра для нас, при своих трибунах нельзя так играть. Мы должны быть лучше, намного лучше.

— Начало матча выдалось ярким — забили быстрый гол. Не возникло ли самоуспокоения из-за этого?

— Здесь игроки очень высокого уровня. Это очень слабое оправдание. Мы должны играть все 60 минут. Игра складывается из 60 минут, а не из 20.

— Отсутствие Кузнецова как-то сказалось на команде?

— Наверное, да. Он же игрок высокого уровня. Конечно, сказалось.

— Что бы сказали болельщикам?

— Если честно, перед ними хочется извиниться за такую игру. Будем стараться выходить из этого пике, — приводит слова Андронова «ВсеПроСпорт».