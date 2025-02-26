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The Athletic назвал вероятную вратарскую бригаду сборной России на ОИ-2026

The Athletic назвал вероятную вратарскую бригаду сборной России на ОИ-2026
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Журналист Джесси Грейнджер в статье на сайте The Athletic назвал вероятную вратарскую бригаду сборной России на Олимпийские игры — 2026.

«Россия: Андрей Василевский, Игорь Шестёркин, Илья Сорокин.

Также возможны: Сергей Бобровский, Пётр Кочетков, Ярослав Аскаров, Илья Самсонов.

На данный момент только одна страна может соперничать с вратарским талантом США. Если России разрешат участвовать в Олимпиаде, ей придётся принять нелёгкое решение не включать в состав либо Бобровского, либо Сорокина. Любой из этих вратарей был бы первым номером для нескольких стран, но ни один из них не войдёт даже в тройку лучших в России.

Василевский по-прежнему король российского льда. У него был неудачный сезон-2023/2024, но он снова набрал обороты в этом году в «Тампа-Бэй». Общаясь с вратарями всей лиги, он по-прежнему считается лучшим.

Шестёркин — довольно надёжный резерв. Он, возможно, самый талантливый вратарь на планете на данный момент.

Третье место достанется Сорокину или Бобровскому, которому к тому времени будет 37. Есть много других талантливых россиян, включая Кочеткова из «Каролины», Самсонова из «Вегаса» и Аскарова из «Сан-Хосе», который очень талантлив, но ему нужно многое доказать за такой короткий промежуток времени. Однако никто из них не будет бороться за одно из трёх главных мест», — написал Грейнджер в статье.

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