Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Американский защитник Логан Дэй продлил контракт с «Трактором»

Американский защитник Логан Дэй продлил контракт с «Трактором»
Комментарии

Американский защитник Логан Дэй продлил контракт с «Трактором», сообщает пресс-служба челябинского клуба. Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2025/2026.

«С первых дней в Челябинске Логан Дэй доказал, что его подписание было на 100% оправданно. Защитник быстро влился в коллектив и благодаря человеческим качествам моментально стал в команде своим. Его уверенная и цельная игра на площадке и профессиональное отношение к делу помогли нам принять решение очень быстро. Уверен, что и в будущем сезоне Логан будет радовать болельщиков «Трактора» классным хоккеем», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

В нынешнем сезоне 30-летний игрок обороны провёл 17 матчей, в которых отдал 10 результативных передач.

Материалы по теме
Официально
Владимир Жарков продлил контракт с «Трактором»
Комментарии
Новости. КХЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android