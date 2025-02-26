Американский защитник Логан Дэй продлил контракт с «Трактором», сообщает пресс-служба челябинского клуба. Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2025/2026.

«С первых дней в Челябинске Логан Дэй доказал, что его подписание было на 100% оправданно. Защитник быстро влился в коллектив и благодаря человеческим качествам моментально стал в команде своим. Его уверенная и цельная игра на площадке и профессиональное отношение к делу помогли нам принять решение очень быстро. Уверен, что и в будущем сезоне Логан будет радовать болельщиков «Трактора» классным хоккеем», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

В нынешнем сезоне 30-летний игрок обороны провёл 17 матчей, в которых отдал 10 результативных передач.