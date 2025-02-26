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Вячеслав Фетисов назвал цель Александра Овечкина на следующий сезон НХЛ

Вячеслав Фетисов назвал цель Александра Овечкина на следующий сезон НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину не стоит откладывать побитие рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ до следующего сезона.

«Он в хорошем физическом состоянии, сейчас ещё и моральном. Я с ним общаюсь, он нацелен на то, чтобы побить рекорд. Он однозначно будет побит, у меня в этом нет никаких сомнений, но когда — как получится.

Не лучше ли сохранить интригу до следующего сезона? В спорте интриги ни к чему хорошему не приводят. Это уже проверено поколениями. Ты думаешь, что в 19 лет, проиграв Олимпийские игры или финал Кубка Стэнли, у тебя ещё точно будет такой шанс, а может так случиться, что больше его не будет. Поэтому планировать неправильно.

В следующем сезоне у него будет другая цель — 900 голов, потом 1000. Саша и сам понимает, что всё может произойти, а планировать результат в спорте — дело неблагодарное. Дай бог, чтобы всё свершилось как можно быстрее», — приводит слова Фетисова ТАСС.

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