Вячеслав Фетисов назвал цель Александра Овечкина на следующий сезон НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину не стоит откладывать побитие рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ до следующего сезона.

«Он в хорошем физическом состоянии, сейчас ещё и моральном. Я с ним общаюсь, он нацелен на то, чтобы побить рекорд. Он однозначно будет побит, у меня в этом нет никаких сомнений, но когда — как получится.

Не лучше ли сохранить интригу до следующего сезона? В спорте интриги ни к чему хорошему не приводят. Это уже проверено поколениями. Ты думаешь, что в 19 лет, проиграв Олимпийские игры или финал Кубка Стэнли, у тебя ещё точно будет такой шанс, а может так случиться, что больше его не будет. Поэтому планировать неправильно.

В следующем сезоне у него будет другая цель — 900 голов, потом 1000. Саша и сам понимает, что всё может произойти, а планировать результат в спорте — дело неблагодарное. Дай бог, чтобы всё свершилось как можно быстрее», — приводит слова Фетисова ТАСС.