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«Не вижу проблем». Нападающий Михаил Григоренко — о ротации голкиперов СКА

«Не вижу проблем». Нападающий Михаил Григоренко — о ротации голкиперов СКА
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Нападающий СКА Михаил Григоренко высказался о разгромном поражении от «Спартака» (2:7) и оценил частую ротацию вратарей армейского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 7
Спартак
Москва
1:0 Никишин (Воробьёв) – 00:19 (5x5)     1:1 Беляев (Лукьянцев, Галимов) – 02:44 (5x5)     1:2 Пашин (Савиков) – 12:26 (5x5)     2:2 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 13:57 (5x5)     2:3 Пашин – 14:56 (5x5)     2:4 Рубцов (Филин) – 15:32 (5x5)     2:5 Мальцев (Миронов, Ружичка) – 28:06 (5x5)     2:6 Пашин – 28:43 (5x5)     2:7 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 35:38 (5x4)    

— Начался матч хорошо для СКА — забросили на 20-й секунде. А что дальше случилось?
— Так получилось, что они забросили свои шайбы где-то с удачей, где-то с рикошетом. Мы по содержанию хорошо провели первый период. Если не ошибаюсь, 19 бросков у нас было. Возможно, были где-то обескуражены после первого гола. А потом уже горели 2:4. Следом пятую пропустили, шестую, как снежный ком всё наваливалось.

— Можете назвать переломный момент матча, после которого всё пошло не так?
— Трудно назвать. Единственное, что могу сказать, как бы мы ни играли, хорошо или плохо, но мы не имеем права проигрывать с таким разгромным счётом. Тем более в такой важной встрече. Неважно, кто там ошибался. Хоккей — командная игра, мы должны поддерживать, подбадривать друг друга. Мы не имеем права проигрывать с таким счётом в таких важных играх.

— Снова по ходу матча была замена вратаря. Даёт ли это команде какой-то заряд эмоций?
— Здесь уже тренерское такое решение, нацеленное на то, чтобы взбодрить команду. Никому не приятно, когда меняют вратаря. И игрокам, и особенно самим вратарям. Мы одна команда, работаем все вместе. Не вижу проблем, когда в сезоне играет несколько вратарей. Команды, которые выигрывают кубки, у них несколько вратарей. Всякое бывает, травмы. Здесь много факторов, — цитирует Григоренко «Спорт день за днём».

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