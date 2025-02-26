«Не вижу проблем». Нападающий Михаил Григоренко — о ротации голкиперов СКА

Нападающий СКА Михаил Григоренко высказался о разгромном поражении от «Спартака» (2:7) и оценил частую ротацию вратарей армейского клуба.

— Начался матч хорошо для СКА — забросили на 20-й секунде. А что дальше случилось?

— Так получилось, что они забросили свои шайбы где-то с удачей, где-то с рикошетом. Мы по содержанию хорошо провели первый период. Если не ошибаюсь, 19 бросков у нас было. Возможно, были где-то обескуражены после первого гола. А потом уже горели 2:4. Следом пятую пропустили, шестую, как снежный ком всё наваливалось.

— Можете назвать переломный момент матча, после которого всё пошло не так?

— Трудно назвать. Единственное, что могу сказать, как бы мы ни играли, хорошо или плохо, но мы не имеем права проигрывать с таким разгромным счётом. Тем более в такой важной встрече. Неважно, кто там ошибался. Хоккей — командная игра, мы должны поддерживать, подбадривать друг друга. Мы не имеем права проигрывать с таким счётом в таких важных играх.

— Снова по ходу матча была замена вратаря. Даёт ли это команде какой-то заряд эмоций?

— Здесь уже тренерское такое решение, нацеленное на то, чтобы взбодрить команду. Никому не приятно, когда меняют вратаря. И игрокам, и особенно самим вратарям. Мы одна команда, работаем все вместе. Не вижу проблем, когда в сезоне играет несколько вратарей. Команды, которые выигрывают кубки, у них несколько вратарей. Всякое бывает, травмы. Здесь много факторов, — цитирует Григоренко «Спорт день за днём».