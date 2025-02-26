«Удар ниже пояса». Плющев — о поражении СКА от «Спартака» со счётом 2:7

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал разгромную победу московского «Спартака» над СКА (7:2) в Санкт-Петербурге.

«Поражение от «Спартака» — удар СКА ниже пояса. Было совершено достаточно много ошибок в обороне. Судя по тому, как «Спартак» выстроил игру, он хорошо изучил соперника. Всё-таки четвёртый матч между ними в сезоне, теперь у каждого по две победы.

Что касается замен вратарей у СКА, закономерности тут нет, всё идёт на усмотрение тренера. Насколько он чувствует своего игрока, насколько понимает, что ему пора дать передохнуть. Всё интуитивно. В своё время на чемпионате мира я тоже это делал, но не после ошибки, поскольку на вратарей это влияет психологически, а просто потому, что почувствовал необходимость. В любом случае каждой команде нужен «первый номер», должна быть какая-то опора. Судя по всему, в СКА сейчас ищут вратаря, который будет играть в плей-офф. Пусть и в ущерб результату», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».