Бывший тренер «Спартака» Гришин оценил разгромную победу красно-белых над СКА

Главный тренер «Динамо» (Санкт-Петербург), бывший тренер «Спартака» Игорь Гришин оценил разгромную победу красно-белых над СКА (7:2).

– Про «Спартак» не могу не спросить после победы над СКА. Как вам игра команды и работа Жамнова?

– Прекрасно, ребята получают удовольствие от игры. Алексей Юрьевич [Жамнов] пропагандирует тот хоккей, в который он сам играл. У команды получается зрелищная игра, зрителям нравится. Я говорю, ребята получают удовольствие. Это самое главное, — приводит слова Гришина Metaratings.

Напомним, московский «Спартак» во второй раз в сезоне разгромил СКА и вышел в розыгрыш Кубка Гагарина — 2025.