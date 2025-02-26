Бывший тренер «Спартака» Гришин оценил разгромную победу красно-белых над СКА
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Главный тренер «Динамо» (Санкт-Петербург), бывший тренер «Спартака» Игорь Гришин оценил разгромную победу красно-белых над СКА (7:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 7
Спартак
Москва
1:0 Никишин (Воробьёв) – 00:19 (5x5) 1:1 Беляев (Лукьянцев, Галимов) – 02:44 (5x5) 1:2 Пашин (Савиков) – 12:26 (5x5) 2:2 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 13:57 (5x5) 2:3 Пашин – 14:56 (5x5) 2:4 Рубцов (Филин) – 15:32 (5x5) 2:5 Мальцев (Миронов, Ружичка) – 28:06 (5x5) 2:6 Пашин – 28:43 (5x5) 2:7 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 35:38 (5x4)
– Про «Спартак» не могу не спросить после победы над СКА. Как вам игра команды и работа Жамнова?
– Прекрасно, ребята получают удовольствие от игры. Алексей Юрьевич [Жамнов] пропагандирует тот хоккей, в который он сам играл. У команды получается зрелищная игра, зрителям нравится. Я говорю, ребята получают удовольствие. Это самое главное, — приводит слова Гришина Metaratings.
Напомним, московский «Спартак» во второй раз в сезоне разгромил СКА и вышел в розыгрыш Кубка Гагарина — 2025.
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