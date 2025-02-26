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Крикунов ответил, утратит ли мотивацию Овечкин, когда превзойдёт рекорд Гретцки

Крикунов ответил, утратит ли мотивацию Овечкин, когда превзойдёт рекорд Гретцки
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов ответил на вопрос, утратит ли мотивацию российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, когда превзойдёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Здорово, что он забил очередной гол и стал ближе к рекорду. Раньше я думал, что ему не удастся его побить до конца сезона, но сейчас он набрал такой темп, что это кажется вполне реальным. Мне кажется, что ни лига, ни Александр ничего не потеряют, если Овечкин превзойдёт рекорд Гретцки именно в этом сезоне.

Александр — настоящий спортсмен. Даже если он справится со своей задачей в этом сезоне, он не утратит мотивацию. У него потом ещё один год будет по контракту, и он будет стараться провести его так, чтобы и следующий сезон запомнился», — цитирует Крикунова ТАСС.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 39-летний Александр Овечкин провёл 42 матча, забросил 30 шайб и оформил 17 результативных передач.

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