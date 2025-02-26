Сергачёв — о ценах на курорты: дешевле слетать из Нью-Йорка в Альпы, чем ехать в Колорадо

Защитник «Юты» Михаил Сергачёв рассказал о высоких ценах на горнолыжных курортах Северной Америки.

«Мы на Рождество были на курорте в Юте, подъёмник на день стоил $ 350-400 на одного человека. Горы там классные, Лиза (жена Михаила. – Прим. «Чемпионата») рассказывала, что там здорово, но всё равно очень дорого. Видел тему, что дешевле из Нью-Йорка долететь во Францию и покататься в Альпах, чем поехать в Колорадо. Отели очень дорогие, особенно если у тебя есть прямой выход на гору. Я таких цен даже не видел.

Я не катаюсь из-за соображений безопасности. Тем более я не умею кататься. Если бы умел, было бы меньше рисков. Сейчас не хочу начинать», — приводит слова Сергачёва «ВсеПроСпорт».