Павел Дацюк поздравил «Автомобилист» с 1000-й игрой в КХЛ

Легендарный российский хоккеист Павел Дацюк поздравил «Автомобилист» с 1000-й игрой в КХЛ. Напомним, экс-форвард является воспитанником екатеринбургского хоккея.

«Любимый Екатеринбург, дорогие болельщики, персонал, игроки и тренеры «Автомобилиста»! 1000 игр в КХЛ — знаменательная дата. Не стоит останавливаться на достигнутом, нужно двигаться только вперёд к новым целям. С юбилеем!» — приводит слова Дацюка пресс-служба «Автомобилиста».

Напомним, 1000-я игра «Автомобилиста» в КХЛ состоится сегодня, 26 февраля. Команда Николая Заварухина примет на своём льду «Ак Барс». Это будет последний матч «Автомобилиста» в КРК «Уралец». 10 марта клуб из Екатеринбурга примет ЦСКА на новой «УГМК Арене».