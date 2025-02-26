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Павел Дацюк поздравил «Автомобилист» с 1000-й игрой в КХЛ

Павел Дацюк поздравил «Автомобилист» с 1000-й игрой в КХЛ
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Легендарный российский хоккеист Павел Дацюк поздравил «Автомобилист» с 1000-й игрой в КХЛ. Напомним, экс-форвард является воспитанником екатеринбургского хоккея.

«Любимый Екатеринбург, дорогие болельщики, персонал, игроки и тренеры «Автомобилиста»! 1000 игр в КХЛ — знаменательная дата. Не стоит останавливаться на достигнутом, нужно двигаться только вперёд к новым целям. С юбилеем!» — приводит слова Дацюка пресс-служба «Автомобилиста».

Напомним, 1000-я игра «Автомобилиста» в КХЛ состоится сегодня, 26 февраля. Команда Николая Заварухина примет на своём льду «Ак Барс». Это будет последний матч «Автомобилиста» в КРК «Уралец». 10 марта клуб из Екатеринбурга примет ЦСКА на новой «УГМК Арене».

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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