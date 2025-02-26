«Недостаточно вырос психологически». Олимпийский чемпион о поведении вратаря СКА Плешкова

Бывший вратарь, олимпийский чемпион 1972 года Александр Пашков прокомментировал поведение голкипера СКА Артемия Плешкова, который после замены во встрече со «Спартаком» (2:7) при входе в подтрибунное помещение ударил по стене клюшкой.
«Это в большей степени возрастное. Он ещё недостаточно вырос психологически для того, чтобы переносить такие неудачные дни.
Думаю, СКА сейчас в полной растерянности по вопросу выбора вратаря и его подготовке. Поправить эту ситуацию можно, но надо, чтобы люди выбрали правильные методы при комплектовании команды и подготовке. Плешков только появился после перерыва и попал под игру такого соперника. И что с ним делать: менять — плохо, не менять — тоже плохо. Это такой цугцванг, когда любой ход является плохим», — цитирует Пашкова ТАСС.
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