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«Недостаточно вырос психологически». Олимпийский чемпион о поведении вратаря СКА Плешкова

«Недостаточно вырос психологически». Олимпийский чемпион о поведении вратаря СКА Плешкова
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Бывший вратарь, олимпийский чемпион 1972 года Александр Пашков прокомментировал поведение голкипера СКА Артемия Плешкова, который после замены во встрече со «Спартаком» (2:7) при входе в подтрибунное помещение ударил по стене клюшкой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 7
Спартак
Москва
1:0 Никишин (Воробьёв) – 00:19 (5x5)     1:1 Беляев (Лукьянцев, Галимов) – 02:44 (5x5)     1:2 Пашин (Савиков) – 12:26 (5x5)     2:2 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 13:57 (5x5)     2:3 Пашин – 14:56 (5x5)     2:4 Рубцов (Филин) – 15:32 (5x5)     2:5 Мальцев (Миронов, Ружичка) – 28:06 (5x5)     2:6 Пашин – 28:43 (5x5)     2:7 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 35:38 (5x4)    

«Это в большей степени возрастное. Он ещё недостаточно вырос психологически для того, чтобы переносить такие неудачные дни.

Думаю, СКА сейчас в полной растерянности по вопросу выбора вратаря и его подготовке. Поправить эту ситуацию можно, но надо, чтобы люди выбрали правильные методы при комплектовании команды и подготовке. Плешков только появился после перерыва и попал под игру такого соперника. И что с ним делать: менять — плохо, не менять — тоже плохо. Это такой цугцванг, когда любой ход является плохим», — цитирует Пашкова ТАСС.

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