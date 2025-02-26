«Не питайтесь птичьим помётом». Роман Ротенберг — о слухах про уход Миллера из «Газпрома»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о слухах про уход Алексея Миллера из «Газпрома».

— Говорят, Алексей Борисович [Миллер] уходит из «Газпрома».

— Это утка?

— Так пишут, ссылаясь на источники.

— Дай бог здоровья Алексею Борисовичу, и здесь не моё дело это комментировать, но я только хочу поддержать, что о нас очень много пишут постоянно, причём очень много фейк-ньюс. Как говорится, утки везде. И это во многом благодаря в том числе нашим журналистам в Санкт-Петербурге, которые подхватывают утки, не проверяют источники. Знаете, как на заборе написано — вот можно написать всё что угодно. Здесь выйти и написать на заборе, как раньше это было. Но если на каждом заборе это написать, это правда разве? Если на каждом заборе это написано — это неправда. Надо проверить источник.

И как там сказал Александр Иванович Медведев про какого-то Перейру? Там были какие-то слухи, он как-то красиво сказал, кто помнит? Не питайтесь птичьим помётом, да. Повторю слова Александра Ивановича. Обратитесь в официальные источники «Газпрома», пожалуйста, в пресс-службу, — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

Алексей Миллер является председателем правления ПАО «Газпром» с 2001 года, а заместителем председателя Совета директоров ПАО «Газпром» является с 2002 года. Миллер неоднократно переизбирался на пост председателя правления ПАО «Газпром». На пятилетний срок был избран в марте 2011 года, в феврале 2016 года, в феврале 2021 года.