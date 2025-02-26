Нападающий «Локомотива» Степан Никулин дисквалифицирован на один матч
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Нападающий «Локомотива» Степан Никулин дисквалифицирован на один матч за колющий удар клюшкой в пах форварда московского «Динамо» Макса Комтуа.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Чернов (Пыленков, Кудрявцев) – 23:56 (5x5) 0:2 Джиошвили (Кудрявцев) – 35:57 (5x5) 0:3 Рашевский (Комтуа) – 42:25 (5x5) 1:3 Фрейз (Сурин, Алексеев) – 59:33 (6x5)
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Локомотив» — «Динамо» Москва (1:3) и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Степана Никулина по п. 1.15.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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