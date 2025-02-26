Роман Скворцов впервые прокомментирует матч КХЛ после ушиба мозга

Комментатор Роман Скворцов будет работать на сегодняшнем матче «Автомобилист» — «Ак Барс». Роман впервые прокомментирует матч после ушиба мозга, полученного в конфликте у одного из баров Новосибирска.

«Во-первых, для Екатеринбурга это будет тысячный матч в КХЛ. Во-вторых, последняя гастроль в Уральце. В общем, можно ждать чудес. Ну, и я попробую вернуться. Супернадёжный Тёма Божко будет брать штурвал на себя, если меня поведёт не туда», – написал Скворцов в своём телеграм-канале.

Напомним, журналист поступил в медицинское учреждение в ночь на 9 февраля с травмой головы. Сообщалось, что прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением Скворцова, который получил черепно-мозговую травму после конфликта с посетителями бара в Новосибирске.