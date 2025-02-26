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Роман Скворцов впервые прокомментирует матч КХЛ после ушиба мозга

Роман Скворцов впервые прокомментирует матч КХЛ после ушиба мозга
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Комментатор Роман Скворцов будет работать на сегодняшнем матче «Автомобилист» — «Ак Барс». Роман впервые прокомментирует матч после ушиба мозга, полученного в конфликте у одного из баров Новосибирска.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
1-й период
1 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Эберт (Алексеев, Романцев) – 18:06 (5x5)    

«Во-первых, для Екатеринбурга это будет тысячный матч в КХЛ. Во-вторых, последняя гастроль в Уральце. В общем, можно ждать чудес. Ну, и я попробую вернуться. Супернадёжный Тёма Божко будет брать штурвал на себя, если меня поведёт не туда», – написал Скворцов в своём телеграм-канале.

Напомним, журналист поступил в медицинское учреждение в ночь на 9 февраля с травмой головы. Сообщалось, что прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением Скворцова, который получил черепно-мозговую травму после конфликта с посетителями бара в Новосибирске.

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