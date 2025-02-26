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Александр Овечкин рассказал, как отдыхал во время паузы в НХЛ

Александр Овечкин рассказал, как отдыхал во время паузы в НХЛ
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что перерыв в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, связанный с проведением Турнира четырёх наций, провёл в Майами, где отдыхал с семьёй.

— В прошлом сезоне вы провели перерыв в Дубае, в этот раз — в Майами. Почему решили изменить планы на паузу в НХЛ?
— В этом году мы разговаривали с супругой и решили поехать в Майами, тем более что погода была хорошая, нам повезло. Отдохнули на пляже, поработали чуть-чуть и со свежими силами — в бой!

— Чувствуете ли разницу в ощущениях, которые были после прошлогоднего отдыха и которые после нынешнего?
— Да нет (смеётся), всё то же самое.

— Евгений Малкин рассказал, что вы виделись во время паузы. Как провели время с ним?
— Встретились, Женя пришёл с сыном. Мы посидели, покушали, посмеялись и разошлись по домам, потому что я на следующий день уже улетал в Питтсбург, — цитирует Овечкина официальный телеграм-канал команды Александра.

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