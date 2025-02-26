Дмитрий Бучельников установил новый клубный рекорд «Витязя» по передачам за сезон

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Витязем». Идёт второй период счёт 2:2. Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников отметился двумя результативными передачами и установил новый клубный рекорд по ассистам за сезон.

На данный момент на счету Дмитрия Бучельникова 34 результативные передачи в текущем сезоне. Форвард побил клубный рекорд «Витязя», который до этого делили Джастин Дэнфорт, Каспарс Даугавиньш и Миро Аалтонен (по 32 результативные передачи).

В текущем сезоне на счету Бучельникова 56 неполных матчей и 47 (13+34) набранных очков.