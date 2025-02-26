Дмитрий Бучельников установил новый клубный рекорд «Витязя» по передачам за сезон
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Витязем». Идёт второй период счёт 2:2. Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников отметился двумя результативными передачами и установил новый клубный рекорд по ассистам за сезон.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Овертайм
3 : 3
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Прохоркин (Игумнов) – 05:34 (5x4) 2:0 Маклауд (Спунер, Окулов) – 08:55 (5x4) 2:1 Цицюра (Бучельников) – 16:18 (5x4) 2:2 Рой (Бучельников, Макеев) – 28:07 (5x4) 3:2 Шарипзянов (Маклауд) – 45:08 (5x5) 3:3 Савчик – 54:36 (5x5)
На данный момент на счету Дмитрия Бучельникова 34 результативные передачи в текущем сезоне. Форвард побил клубный рекорд «Витязя», который до этого делили Джастин Дэнфорт, Каспарс Даугавиньш и Миро Аалтонен (по 32 результативные передачи).
В текущем сезоне на счету Бучельникова 56 неполных матчей и 47 (13+34) набранных очков.
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