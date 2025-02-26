Билет с дебютного матча Александра Овечкина в НХЛ был продан за $ 10.5 тысяч

Билет с дебютного матча капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге с автографом россиянина был продан на интернет-аукционе eBay за $ 10,5 тыс., сообщил журналист Даррен Ровелл в соцсети.

Дебютный матч Овечкина в НХЛ состоялся 5 октября 2005 года. Соперником «Вашингтона» был «Коламбус Блю Джекетс». Александр в дебютном матче отметился дублем и помог столичной команде победить со счётом 3:2.

Фото: Ebay

Отмечается, что компания по оценке спортивных реликвий PSA card идентифицировала три билета с автографом хоккеиста и девять — без. Всего в карьере в НХЛ на счету Александра Овечкина 883 гола. Он отстаёт от рекорда легендарного снайпера Уэйна Гретцки на 11 шайб.