«Я должен быть лучше». Сорокин высказался о своей неудачной игре в матче с «Рейнджерс»
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Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал свою неудачную игру в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5). Российский вратарь сумел парировать лишь 6 бросков из 11 и был заменён после завершения второго периода.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Вааканайнен (Смит) – 06:22 1:1 Романов (Деанджело, Нельсон) – 08:19 1:2 Бродзински (Шнайдер, Вааканайнен) – 12:39 1:3 Бродзински (Фокс, Линдгрен) – 19:12 1:4 Миллер (Зибанеджад, Вааканайнен) – 31:21 1:5 Ремпе (Бродзински, Линдгрен) – 36:30
«Думаю, что было три неудачных рикошета, но я должен играть лучше. Сегодня пытался искать шайбы, но это было трудно. Мне придётся проконсультироваться у тренера вратарей. Стараюсь играть агрессивно, но мне это не помогло. Защита делает то, что говорит тренер. Моя работа — найти шайбу», — цитирует Сорокина The Hockey News.
Сорокин был заменён после второго периода, в которых он пропустил пять шайб после 11 бросков (54,55% отражённых).
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