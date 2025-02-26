«Я должен быть лучше». Сорокин высказался о своей неудачной игре в матче с «Рейнджерс»

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал свою неудачную игру в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5). Российский вратарь сумел парировать лишь 6 бросков из 11 и был заменён после завершения второго периода.

«Думаю, что было три неудачных рикошета, но я должен играть лучше. Сегодня пытался искать шайбы, но это было трудно. Мне придётся проконсультироваться у тренера вратарей. Стараюсь играть агрессивно, но мне это не помогло. Защита делает то, что говорит тренер. Моя работа — найти шайбу», — цитирует Сорокина The Hockey News.

Сорокин был заменён после второго периода, в которых он пропустил пять шайб после 11 бросков (54,55% отражённых).