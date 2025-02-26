Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар заявил, что российский нападающий Валерий Ничушкин примет участие в ближайшем матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Россиянин получил травму нижней части тела в игре с «Виннипег Джетс» 31 декабря 2024 года и проходил длительный процесс восстановления.

Ничушкин получил повреждение во втором периоде встречи с «Виннипегом» после того, как попал под силовой приём со стороны канадского защитника «Джетс» Логана Стэнли и больше не возвращался на лёд.

В текущем сезоне на счету российского форварда 17 очков (11+6) в 21 игре. Матч с «Нью-Джерси» состоится в ночь на 27 февраля и начнётся в 5:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 27 февраля 2025, четверг. 05:30 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2