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Авангард — Витязь, результат матча 26 февраля, счет 4:3 ОТ, КХЛ 2024-2025

Гол Буше в овертайме помог «Авангарду» обыграть «Витязь» и одержать седьмую победу подряд
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Витязем». Победу одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Прохоркин (Игумнов) – 05:34 (5x4)     2:0 Маклауд (Спунер, Окулов) – 08:55 (5x4)     2:1 Цицюра (Бучельников) – 16:18 (5x4)     2:2 Рой (Бучельников, Макеев) – 28:07 (5x4)     3:2 Шарипзянов (Маклауд) – 45:08 (5x5)     3:3 Савчик – 54:36 (5x5)     4:3 Буше (Грант) – 61:57 (4x3)    

На шестой минуте матча счёт открыл Николай Прохоркин, реализовавший большинство. Через несколько минут хозяева вновь забили гол в большинстве — отличился Майкл Маклауд с передач Райана Спунера и Константина Окулова. В концовке первого периода Владислав Цицюра с передачи Дмитрия Бучельникова сократил отставание в счёте. На 29-й минуте «Витязь» сравнял счёт — отличился Джереми Рой, которому ассистировали Дмитрий Бучельников и Алексей Макеев. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами — отличились Дамир Шарипзянов и Иван Савчик. Победную шайбу в овертайме забросил Рид Буше.

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