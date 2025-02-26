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Автомобилист — Ак Барс, результат матча 26 февраля, счет 2:1, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в своём 1000-м матче в КХЛ
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Эберт (Алексеев, Романцев) – 18:06 (5x5)     1:1 Замалтдинов (Дыняк) – 28:48 (5x5)     2:1 Мэйсек (Шаров, Диц) – 32:49 (5x5)    

В концовке первого периода счёт открыл защитник «Автомобилиста» Ник Эберт, которому ассистировали Егор Алексеев и Данил Романцев. В середине второго периода «Ак Барсу» удалось сравнять счёт — отличился Радэль Замалтдинов с передачи Никиты Дыняка. Через несколько минут Брукс Мэйсек вновь вывел хозяев вперёд с передач Александра Шарова и Даррена Дица.

Этот матч стал для «Автомобилиста» 1000-м в КХЛ и последним — на стадионе «Уралец». 10 марта клуб из Екатеринбурга примет ЦСКА на новой «УГМК Арене».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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