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Металлург — Барыс, результат матча 26 февраля, счет 4:1, КХЛ 2024-2025

«Металлург» нанёс «Барысу» девятое поражение подряд
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Барысом». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
1:0 Вовченко (Петунин, Канцеров) – 18:56 (5x4)     2:0 Пресс (Рендулич, Зернов) – 31:55 (5x5)     3:0 Осипович (Зернов) – 33:01 (5x5)     4:0 Джонсон (Петунин, Пресс) – 42:57 (5x4)     4:1 Симонов (Кайыржан, Хохлов) – 57:42 (5x5)    

Голами в составе «Металлурга» отметились Даниил Вовченко, Робин Пресс, Борис Осипович и Люк Джонсон. По две результативные передачи отдали Денис Зернов и Александр Петунин. Голкипер магнитогорской команды Александр Смолин не смог записать на свой счёт «сухой» матч, так как за две с половиной минуты до конца матча Семён Симонов забросил единственную шайбу «Барыса».

Таким образом, «Барыс» потерпел девятое поражение подряд, «Металлург» одержал вторую победу кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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