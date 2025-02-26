«Металлург» нанёс «Барысу» девятое поражение подряд

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Барысом». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

Голами в составе «Металлурга» отметились Даниил Вовченко, Робин Пресс, Борис Осипович и Люк Джонсон. По две результативные передачи отдали Денис Зернов и Александр Петунин. Голкипер магнитогорской команды Александр Смолин не смог записать на свой счёт «сухой» матч, так как за две с половиной минуты до конца матча Семён Симонов забросил единственную шайбу «Барыса».

Таким образом, «Барыс» потерпел девятое поражение подряд, «Металлург» одержал вторую победу кряду.

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