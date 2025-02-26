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Результаты матчей КХЛ на 26 февраля 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 26 февраля 2025 года
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Сегодня, 26 февраля, прошли три матча регулярного чемпионата КХЛ-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Прохоркин (Игумнов) – 05:34 (5x4)     2:0 Маклауд (Спунер, Окулов) – 08:55 (5x4)     2:1 Цицюра (Бучельников) – 16:18 (5x4)     2:2 Рой (Бучельников, Макеев) – 28:07 (5x4)     3:2 Шарипзянов (Маклауд) – 45:08 (5x5)     3:3 Савчик – 54:36 (5x5)     4:3 Буше (Грант) – 61:57 (4x3)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
1:0 Вовченко (Петунин, Канцеров) – 18:56 (5x4)     2:0 Пресс (Рендулич, Зернов) – 31:55 (5x5)     3:0 Осипович (Зернов) – 33:01 (5x5)     4:0 Джонсон (Петунин, Пресс) – 42:57 (5x4)     4:1 Симонов (Кайыржан, Хохлов) – 57:42 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Эберт (Алексеев, Романцев) – 18:06 (5x5)     1:1 Замалтдинов (Дыняк) – 28:48 (5x5)     2:1 Мэйсек (Шаров, Диц) – 32:49 (5x5)    

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 89 очков в 60 матчах. На второй строчке располагается московский «Спартак», у которого 76 очков после 58 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает московское «Динамо», набравшее 75 очков в 58 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 82 очка в 60 встречах. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», в активе которого 81 очко в 59 матчах. Уфимский «Салават Юлаев» находится на третьей строчке Востока с 77 очками в 59 матчах.

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