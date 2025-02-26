Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Автомобилиста»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:2).

«Напряжённый матч, много плотности, много борьбы. Довольны тем, что сегодня не было удалений, ребята слышат, много заостряли на этом внимания. Против «Автомобилиста» всегда сложно отыгрываться, первый раз получилось, второй раз нет. Болельщикам нашим спасибо за поддержку.

— Чего не хватило для «грязного» гола?

— Соперник плотно играет в обороне. Заостряли внимание на тех моментах, где мы можем их создавать, где-то соперник был быстрее на пятаке. Были хорошие отрезки с нашей стороны, работа продолжается. Ребята слышат, некоторые моменты поправляем.

— Не показалось, что команда прямолинейно играла в завершении?

— Нет. Повторюсь, понимали, в какой хоккей играет соперник, нужно преодолевать плотную оборону.

— У Замалтдинова первый гол в КХЛ. Удовлетворены его прогрессом?

— Радэль молодец, в карьере любого игрока первый гол — важное событие. Он командный игрок, когда он одевался 13-м нападающим, он правильно это воспринял и ждал своего шанса. Он совершает много полезных действий, рады за него.

— Как вам запомнится КРК «Уралец», где сегодня был последний матч в КХЛ?

— Хорошая арена, хорошая атмосфера всегда, полные трибуны. Много воспоминаний, наш Радэль точно запомнит её навсегда, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.