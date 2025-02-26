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Заварухин: спасибо спонсорам, для нас построили один из лучших дворцов в мире

Заварухин: спасибо спонсорам, для нас построили один из лучших дворцов в мире
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу над «Ак Барсом» (2:1) в 1000-м матче екатеринбургского клуба в КХЛ. Эта игра стала последней на арене «Уралец». 10 марта клуб из Екатеринбурга примет ЦСКА на новой «УГМК Арене».

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Эберт (Алексеев, Романцев) – 18:06 (5x5)     1:1 Замалтдинов (Дыняк) – 28:48 (5x5)     2:1 Мэйсек (Шаров, Диц) – 32:49 (5x5)    

«Приятно одержать победу в таком матче с принципиальным соперником. Прощались с КРК «Уралец», хотел поблагодарить и поздравить всех ветеранов хоккея, которые играли за «Автомобилист», руководителей клуба. Отдельное спасибо болельщикам, сегодня была феноменальная поддержка, мы играем для них. Было приятно видеть поздравления от бывших игроков, от Якуба Коваржа, от Павла Валерьевича Дацюка.

Была домашняя атмосфера, прощаемся со вторым домом, хорошая ностальгия, хорошее время здесь. Что касается нового дворца — Свердловская область и Екатеринбург достойны такой арены. Отдельное спасибо губернатору, спасибо нашим спонсорам из компании УГМК, Андрею Анатольевичу Козицыну и Игорю Геннадьевичу Кудряшкину. Для нас построили современный дворец, один из лучших в мире по первым впечатлениям", — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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