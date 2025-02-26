Десятков: «Витязь» наравне играл с «Авангардом». Удаление в овертайме совсем не нужно было

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал поражение от «Авангарда» и отметил удаление в овертайме за выброс шайбы.

«Начало проспали, получили ненужные удаления, а с таким соперником нельзя так часто и так много удаляться. Но нужно отметить характер команды, до конца сражались, забили в большинстве два гола. С точки зрения созданных моментов – равная игра, у нас было много возможностей забить. Удаление в овертайме совсем не нужно было.

Почему проспали начало? Мы стараемся жить по московскому времени, но мы уже четвёртый день в поездке. Может быть, и в этом причина, мы с утра не катались из-за этого. Организм, как ни крути, реагируе», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.