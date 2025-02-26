Десятков: «Витязь» наравне играл с «Авангардом». Удаление в овертайме совсем не нужно было
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал поражение от «Авангарда» и отметил удаление в овертайме за выброс шайбы.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Прохоркин (Игумнов) – 05:34 (5x4) 2:0 Маклауд (Спунер, Окулов) – 08:55 (5x4) 2:1 Цицюра (Бучельников) – 16:18 (5x4) 2:2 Рой (Бучельников, Макеев) – 28:07 (5x4) 3:2 Шарипзянов (Маклауд) – 45:08 (5x5) 3:3 Савчик – 54:36 (5x5) 4:3 Буше (Грант) – 61:57 (4x3)
«Начало проспали, получили ненужные удаления, а с таким соперником нельзя так часто и так много удаляться. Но нужно отметить характер команды, до конца сражались, забили в большинстве два гола. С точки зрения созданных моментов – равная игра, у нас было много возможностей забить. Удаление в овертайме совсем не нужно было.
Почему проспали начало? Мы стараемся жить по московскому времени, но мы уже четвёртый день в поездке. Может быть, и в этом причина, мы с утра не катались из-за этого. Организм, как ни крути, реагируе», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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