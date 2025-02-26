Главный тренер «Витязя» извинился перед судьями за эмоции после удаления в овертайме

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков извинился перед судьями за эмоции после удаления в овертайме матча с «Авангардом» (3:4 ОТ). Защитник «Витязя» Джереми Рой получил штраф за выброс шайбы в овертайме, который после видеопросмотра был подтверждён. «Авангард» реализовал большинство и выграл матч.

«У нас были сомнения по поводу касания шайбы, но сейчас нам сказали из «военной комнаты», что касания не было. Поэтому перед судьями извиняюсь. Просто у нас был сигнал, что было касание», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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