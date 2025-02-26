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Главный тренер «Витязя» извинился перед судьями за эмоции после удаления в овертайме

Главный тренер «Витязя» извинился перед судьями за эмоции после удаления в овертайме
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков извинился перед судьями за эмоции после удаления в овертайме матча с «Авангардом» (3:4 ОТ). Защитник «Витязя» Джереми Рой получил штраф за выброс шайбы в овертайме, который после видеопросмотра был подтверждён. «Авангард» реализовал большинство и выграл матч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Прохоркин (Игумнов) – 05:34 (5x4)     2:0 Маклауд (Спунер, Окулов) – 08:55 (5x4)     2:1 Цицюра (Бучельников) – 16:18 (5x4)     2:2 Рой (Бучельников, Макеев) – 28:07 (5x4)     3:2 Шарипзянов (Маклауд) – 45:08 (5x5)     3:3 Савчик – 54:36 (5x5)     4:3 Буше (Грант) – 61:57 (4x3)    

«У нас были сомнения по поводу касания шайбы, но сейчас нам сказали из «военной комнаты», что касания не было. Поэтому перед судьями извиняюсь. Просто у нас был сигнал, что было касание», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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