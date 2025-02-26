Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал минимальную победу над «Ак Барсом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу над «Ак Барсом» (2:1) в 1000-м матче екатеринбургского клуба в КХЛ.

«Игра ранга плей-офф. Все четыре звена здорово отработали, парни бились кость в кость, Женька Аликин подчистил наши ошибки, это была командная победа.

— Как удавалось выходить из-под прессинга «Ак Барса» на старте матча?

— Да, вы правильно сказали, особенно было тяжело во втором периоде. Правильно сыграла вся пятёрка, борта перекрывали, использовали навесной пас в среднюю зону, имели контратаки.

— Какие ожидания от новой арены?

— Будем привыкать к ней, все условия созданы. Думаю, всё до конца доделают, восьмого числа опробуем лёд, проведём тренировку. Там канадская площадка, другой хоккей, будем готовиться к нему. Возможно, внесём коррективы в тактику, там быстрее хоккей, мы на выезде играем на канадских площадках, наш стиль подходит к ним.

— С какими чувствами выходили на матч?

— Я сегодня маечку надел на собрание предматчевое с 1000-м матчем. Мне было приятно выходить на матч, была ответственность. Старался этого не показывать, расслабить ребят, чтобы они играли обычный матч. Первый период немного это давило, но потом разбегались.

— Самые яркие игры в «Уральце»?

— Бронза. Много хороших матчей, и плохое помню, но в основном бронзовые медали, хороший прошлый сезон в целом, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.