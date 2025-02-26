«Сами себе усложнили задачу». Ги Буше оценил победу «Авангарда» над «Витязем» в овертайме
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил победу над «Витязем» в овертайме со счётом 4:3 и считает, что омская команда могла не доводить матч до дополнительного времени.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Прохоркин (Игумнов) – 05:34 (5x4) 2:0 Маклауд (Спунер, Окулов) – 08:55 (5x4) 2:1 Цицюра (Бучельников) – 16:18 (5x4) 2:2 Рой (Бучельников, Макеев) – 28:07 (5x4) 3:2 Шарипзянов (Маклауд) – 45:08 (5x5) 3:3 Савчик – 54:36 (5x5) 4:3 Буше (Грант) – 61:57 (4x3)
«Всё было так, как мы ожидали. Сложный матч, потому что встречались с трудолюбивой, способной командой. Начали здорово, хороший первый период, третий период мне понравился, а вот во втором «Витязь» нас переработал, постарался получше. В нашей лиге каждую команду сложно обыграть, так что если ты начинаешь работать на 1-2 % меньше, то соперник может поднадавить и воспользоваться своими моментами. Так сегодня и произошло. Думаю, мы сами себе усложнили задачу, но в результате сумели найти путь к победе», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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