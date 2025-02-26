Ги Буше: за последние 10 матчей у «Авангарда» одно поражение. Так что мы неплохи в обороне

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил игру омского клуба в последних матчах. Омичи одержали семь побед подряд.

«За последние 10 или 12 матчей у нас было всего одно поражения. Так что я бы сказал, что мы достаточно неплохо действуем в обороне. Если брать третий гол «Витязя», то это была ошибка не в защите, а в нападении. Мы хотели забить ещё один гол, в котором не было острой необходимости, и получился выход «2 в 1». Во втором периоде мне не понравилась наша работа под воротами, мы действовали не так грамотно, как должны. Перед третьим периодом мы кое-что подправили, и в этом отрезке к обороне у меня нет претензий», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.