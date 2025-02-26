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Ги Буше: за последние 10 матчей у «Авангарда» одно поражение. Так что мы неплохи в обороне

Ги Буше: за последние 10 матчей у «Авангарда» одно поражение. Так что мы неплохи в обороне
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил игру омского клуба в последних матчах. Омичи одержали семь побед подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Прохоркин (Игумнов) – 05:34 (5x4)     2:0 Маклауд (Спунер, Окулов) – 08:55 (5x4)     2:1 Цицюра (Бучельников) – 16:18 (5x4)     2:2 Рой (Бучельников, Макеев) – 28:07 (5x4)     3:2 Шарипзянов (Маклауд) – 45:08 (5x5)     3:3 Савчик – 54:36 (5x5)     4:3 Буше (Грант) – 61:57 (4x3)    

«За последние 10 или 12 матчей у нас было всего одно поражения. Так что я бы сказал, что мы достаточно неплохо действуем в обороне. Если брать третий гол «Витязя», то это была ошибка не в защите, а в нападении. Мы хотели забить ещё один гол, в котором не было острой необходимости, и получился выход «2 в 1». Во втором периоде мне не понравилась наша работа под воротами, мы действовали не так грамотно, как должны. Перед третьим периодом мы кое-что подправили, и в этом отрезке к обороне у меня нет претензий», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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