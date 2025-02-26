«Есть игроки, которые лучше него». Главный тренер «Авангарда» — о попадании в запас Меркли

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о попадании в запас игрока обороны Райана Меркли. Канадский защитник в последний раз принимал участие в матче 19 февраля.

«Дело не в том, легионер ты, или нет. Мы смотрим только на то, какие игроки нужны нам в конкретном матче. Мы смотрим на отношение, на трудоспособность, на дисциплину. И сейчас есть игроки, которые лучше Райана Меркли. Ему просто нужно работать и зарабатывать место в составе», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне Меркли перешёл из «Куньлуня» и на данный момент провёл за «Авангард» 29 матчей и набрал 12 (1+11) очков.