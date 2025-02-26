«Странный ход вещей». Рид Буше высказался о трудной победе «Авангарда» над «Витязем»

Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал победу в матче с «Витязем» (4:3 ОТ), в котором омская команда упустила преимущество в две шайбы по ходу встречи.

«Достаточно неровный матч получился. В неравных составах мы не лучшим образом действовали, хотя забили голы в большинстве, но и пропустили в меньшинстве. Такой странный ход вещей сегодня, но здорово, что мы смогли довести дело до победы. Думаю, что наша тройка неплохо себя показала. Да, это был первый матч в таком сочетании, но в нашей команде все способны играть со всеми. Сплочённый коллектив, в котором всегда знаешь, что ждать от партнёра», – сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.