«Странный ход вещей». Рид Буше высказался о трудной победе «Авангарда» над «Витязем»
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал победу в матче с «Витязем» (4:3 ОТ), в котором омская команда упустила преимущество в две шайбы по ходу встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Прохоркин (Игумнов) – 05:34 (5x4) 2:0 Маклауд (Спунер, Окулов) – 08:55 (5x4) 2:1 Цицюра (Бучельников) – 16:18 (5x4) 2:2 Рой (Бучельников, Макеев) – 28:07 (5x4) 3:2 Шарипзянов (Маклауд) – 45:08 (5x5) 3:3 Савчик – 54:36 (5x5) 4:3 Буше (Грант) – 61:57 (4x3)
«Достаточно неровный матч получился. В неравных составах мы не лучшим образом действовали, хотя забили голы в большинстве, но и пропустили в меньшинстве. Такой странный ход вещей сегодня, но здорово, что мы смогли довести дело до победы. Думаю, что наша тройка неплохо себя показала. Да, это был первый матч в таком сочетании, но в нашей команде все способны играть со всеми. Сплочённый коллектив, в котором всегда знаешь, что ждать от партнёра», – сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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